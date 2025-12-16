В Рязани с 1 января подорожает проезд в транспорте

В 2026 году стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах составит: 33 рубля при оплате Единой цифровой картой жителя Рязанской области (ЕЦК); 35 рублей при оплате картой: 37 рублей при оплате наличными.