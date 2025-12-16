Рязанцам рассказали, как сделать новогоднее меню сбалансированным

Рязанцам рассказали, как сделать новогоднее меню сбалансированным. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на нутрициолога Юлию Хлопову.

По ее словам, нужно добавить блюда из рыбы. Ее можно добавить в салаты, в качестве горячих основных блюд, в закуски или на фуршетный стол.

На праздничном столе половину места стоит отвести овощам и зелени. Это могут быть классические салаты с добавлением овощей, например сельдь под шубой или винегрет. А запеченный картофель с ароматными травами станет отличным гарниром для многих основных блюд.

Она заявила, что цельнозерновые продукты дают чувство сытости и обогащают меню клетчаткой.