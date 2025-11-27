Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованным

Владимир с детства был фанатом американской культуры и грезил мечтой — пожить в США. В 2022 году он нелегально отправился в штаты через Мексику. В Америке он провел пару месяцев в тюрьме, работал на нескольких работал, в том числе дальнобойщиком и получал 11 тысяч долларов в месяц. Спустя 3,5 года рязанец вернулся разочарованным. Подробности он рассказал в интервью.

Владимир родился и 22 года прожил на окраине Рязани. После окончания РГУ он работал риэлтором. С детства молодой человек был фанатом американской культуры и грезил мечтой — пожить в США. В марте 2022 года он решил осуществить её и отправился за океан. Однако спустя 3,5 года 26-летний рязанец вернулся разочарованным. Почему так получилось он рассказал в интервью редакции РЗН. Инфо.

— Ты уехал в марте 2022 года. Все это время копил деньги или на то были другие причины?

— Я работал в коммерческой недвижимости, поэтому удавалось откладывать деньги для своей дальнейшей жизни. В марте началась специальная военная операция. Я посчитал, что это удобный случай для того, чтобы поехать в США, поскольку был риск закрытия границ. У меня в голове была идея, что если сейчас не уеду, то уже в дальнейшем не смогу осуществить свою мечту. Это было не причиной, а больше поводом: когда ты видишь, что происходят серьёзные изменения в мире, то они подталкивают на изменения в твоей собственной жизни.

— Был ли у тебя загранпаспорт на тот момент, сколько денег удалось скопить?

— Загранпаспорта у меня никогда не было, за пределы страны я не выезжал. И даже по России были поездки только на школьном уровне: Тула, Москва, Саратов.

В феврале 2022 года я подал документы на загранпаспорт и в марте уже получил его. По поводу денег… Около миллиона я скопил к этому моменту. Пришлось купить дорогие билеты, так как в тот момент очень много людей уезжало. Кроме того, курс доллара был ужасно завышенным — около 120 рублей. Ну и какие-то деньги нужны были на первый месяц, пока не найду работу. Когда я попал на территорию Соединённых штатов, у меня оставалось около 3 500 $ на кармане.

— Как ты добирался, ведь авиасообщение уже было закрыто?

— Путь был долгий. Я вылетал 31 марта. Из Домодедова отправлялся в Дубай. Уже оттуда с пересадкой в Барселоне — в город Мехико. Это был сплошной рейс длиной 40 часов. В США я планировал отправиться нелегально, поэтому из столицы Мексики я летел в приграничный город — Тихуану…

Первое, что меня там встретило, — пикап с пулемётом на крыше с полностью вооружёнными солдатами национальной гвардии. Потом я понял, что это обычный патруль в городе. Такие пикапы стояли около банков, автомастерских и других важных объектов в населенном пункте. Тихуана оказалась очень криминальным городом, по факту он находится под контролем картеля.

— Было страшно?

— Это было очень страшно и опасно. Через знакомых я слышал о случаях, когда россияне, которые тоже приезжали для нелегального перехода границы, оставались в Мексике не по своему желанию. Их похищали картели, связывались с родственниками в России и требовали выкуп.

— Почему ты решил проходить границу нелегально?

— Я из простой семьи, на тот момент у меня не было возможности получить дорогостоящую визу или визу «талантов», поэтому я заезжал как нелегал. Когда искал информацию в интернете о переходе границы — этот путь мне казался самым лёгким и доступным. Но уже в процессе я понял, что, возможно, это один из самых сложнейших путей, который можно только выбрать.

— А россиян было много на границе в тот момент?

— Было очень много и россиян, и людей со всего СНГ. Доходило до того, что на улицах Тихуаны вокруг было слышно исключительно русскую речь. В любом отеле были русские, люди из Грузии, из Армении и т. д.

— Это, кстати, как-то помогло тебе?

— Это помогло, потому что одному тяжело проходить этот путь. Вы начинаете кооперироваться, искать друг друга, связываться в чатах, узнавать, кто хочет пройти или проехать вместе.

Пройти пешком можно с помощью специальных «койотов», которые занимаются нелегальной «переброской» людей через границу.

Если ты хочешь проехать на автомобиле, то нужно собираться вместе, чтобы купить общую машину. Они продаются прямо на границе. У мексиканцев там сложилась целая бизнес-индустрия, которая обслуживает исключительно людей, которые нелегально перебираются в США.

Мы проезжали границу на автомобиле, нас было 5 человек. Все русскоязычные. Мы познакомились и скооперировались уже в Тихуане. Я на тот момент даже не знал английского языка. На машину скидывались по 1 000 $ с человека. Причём автомобиль был с дырками от пуль в крыше и луковой чешуёй в багажнике. Так как мне не хватило места в салоне, я проезжал как раз в багажнике нашего кроссовера. У двоих из нас были дети, они заняли место внутри. Как позже мне рассказал полицейский в США, луковая шелуха — это признак того, что в багажнике до меня лежал труп. По его словам, так борются с запахом от тела.

Границу проходили в 4 утра, когда происходила пересменка — в это время ослабленный контроль. Вообще граница представляет из себя пропускной пункт, перед которым сама физическая граница обозначена лежачим полицейским. И вот как только мы пересекли его, уже находились на территории Соединённых Штатов. Уже за чертой достаточно было сказать, выкрикнуть в окошко, что ты беженец, и тебя по женевской конвенции не имеют права выгнать из страны.

Если вас разворачивают до этой линии, то вы отправляетесь обратно. И все повторяется заново, но количество попыток ограничено. Есть риски, что уже мексиканская полиция вас задержит и выдворит из страны.

— А как же стена на границе США и Мексики?

— Стена абсолютно ни от чего не защищает, потому можно проехать на машине, использовав дыру в международном законодательстве. Также есть возможность пройти мимо этой стены с «койтами» [нелегальные проводники прим. ред.], так как в некоторых местах она просто заканчивается, например около водоемов, рек и т. д.

— Что происходило после того, как вы объявили себя беженцами в США?

— После того, как ты проходишь нелегально границу, начинается процесс твоего официального выдворения. Чтобы в будущем запустить суд на твою депортацию, на котором ты должен доказать, что имеешь право остаться в США, тебя обязаны пустить в саму страну.

После этого тебя задерживают и отправляют в приграничный изолятор. Это маленькая бетонная комната без окон, с туалетами за перегородкой и лавочками. По идее, ты должен находиться там 24 часа, но люди живут в таких условиях вплоть до месяца. Камеры предназначены для содержания 8 человек, у нас же там находились около 20 человек одновременно. Спали на полу на гимнастических матах, фольгированные одеяла выдавали вместо обычных для сохранения тепла. Питание было три раза в день, но иногда покормить забывали.

Прием пищи состоял из мандарина, пачки чипсов и стаканчика воды. Либо бутерброд с ветчиной и сыром, яблоко и стаканчик сока. Такое питание было три раза в день, поэтому все начинали худеть и болеть. Холодный душ полагался раз в два дня, но бывало, что не мылись и шесть дней. То есть в течение недели 20 мужиков на 20 квадратных метрах спали на полу и не мылись… Просто условия сальвадорской тюрьмы.

Моральный дух подвергается сильному испытанию в этот момент, потому что это было тяжело выносить. И самое страшное то, что ты не знаешь, когда тебя выпустят, нет никаких чётких дат. Я пробыл в таких условиях 10 дней.

После изолятора тебя направляют в миграционную тюрьму, где проверяют на причастность к террористическим организациям и преступным группировкам, проверяют, был ли ты до этого в стране, был ли депортирован и так далее.

Мне повезло, меня отправили в тюрьму в 20 минутах езды от границы в Отай-Месе. Туда мы ехали на микроавтобусе, связанные по ногам и рукам и цепью друг с другом, как чернокожие рабы в фильмах.

В тюрьме было всё, как в фильмах. Оранжевые робы, общие душевые камеры, железные столы, питание с подноса, закрытые камеры на 2 человека с металлическим столиком и открытые на 8. Я успел побывать в обоих. В миграционной тюрьме я провел ещё два месяца. После тебя выпускают на территорию США, отдают твои вещи и говорят ждать суд на депортацию.

— Ты оказался на свободе. Какие были планы?

— Меня выпустили в городе Сан-Диего, который находится с обратной стороны границы от Тихуаны в Мексике. Первые планы — ехать в крупный город. Ближайшим был Лос-Анджелес.

Я взял билет на автобус и поехал туда. Деньги в тюрьме не отобрали, поэтому у меня было около 3 500 $, но были люди, которые попадали в США с 15 $ в кармане…

— А у тебя были на тот момент там какие-то связи, знакомые?

— Я обменивался контактами на границе, изоляторе, тюрьмах. После того, как вышли — начали связываться друг с другом. Я просто приехал на автовокзал, подключился к wi-fi, sim-карты у меня не было, и начал писать всем новым знакомым.

Так я нашел человека, с которым познакомился ещё в Тихуане, который уже был в Лос-Анджелесе. Он уже снял жилье со своей компанией и предложил мне остановиться у них на пару дней, пока не найду себе ночлег и работу.

— Как было с работой?

— Сначала я нашел классическую для мигранта работу — мытье посуды в русском ресторане, собственником которого был Коркунов. Все, наверное, ели конфетки с его фабрики…

Для меня это была хорошая стабильная работа, загруженности немного. Но она подходила только на первое время. Дальше нужно было куда-то двигаться.

Параллельно я начал сдавать на водительские права, кстати в России у меня их не было, машину водить я также не умел. Через мигрантские чаты я нашёл гражданку Казахстана, которая стала моим инструктором. У неё был специальный автомобиль с двумя наборами педалей и за 5 уроков мы с ней обучились. Я сразу же пошел сдавать. Теория состояла из 20 вопросов. Там были вопросы типа, «Как влияет алкоголь на вашу способность управлять автомобилем?», «А что значит красный цвет?». Кроме того, в первый раз тебе дается несколько попыток. Сдать вождение также было очень просто, ты просто делаешь круги вокруг аналога нашего ГАИ. Следят, чтобы ты не сбил кого-то и не врезался в столб… и только. И после этого тебе говорят, «все, сдал, держи свои права, езжай дальше».

Причем на водительское удостоверение я сдавал по российским документам. На тот момент у меня не было ни разрешения на работу, ни налогового номера, никаких американских документов.

— Почему решил вообще сдавать на права?

— В США практически полностью отсутствует общественный транспорт, за исключением больших городов типа Нью-Йорка, Сиэтла, Чикаго, Лос-Анджелеса. В остальных ты даже продукты не можешь купить без машины. Ну и плюс права — это фактически полноценное удостоверение личности, это был мой первый американский документ.

После получения прав я начал подумывать уезжать из Лос-Анджелеса, потому что это совершенно отвратительное место для жизни, наполненное бомжами, зачастую агрессивными, латиноамериканскими и чёрными бандами. При этом это один из самых дорогих городов в США с высочайшими налогами и ценами на жилье.

Моей новой работой стал пикап-трак. На простой пикап, который не требуются права для грузовика, ставят платформу для крепления трейлера и перевозят по три автомобиля.

Это очень популярная мигрантская работа, но она полулегальная, потому что по законам некоторых штатов ты можешь без прав на грузовой автомобиль управлять транспортом общей массой до 26 000 фунтов (11,8 тонн). С тремя автомобилями в прицепе это ограничение превышалось.

Неделю мы ездили с моим наставником, которого прикрепили ко мне. Когда я выяснил все эти нюансы, то понял, что это работа может принести серьёзные проблемы. Кроме того, жить приходилось прямо в легковой машине, спя на заднем сидении.

Через неделю я решил закончить с этой работой и искать новую. Звонил в ближайшие на тот момент города: Денвер, Чикаго, Канзас-Сити. В Канзасе была работа в управляющей компании, связанная с недвижимостью. Так как в России я уже занимался этим, то заинтересовался ей. Но там мне сказали, что потенциальная работа для меня появится только через два месяца. Тогда я решил лететь обратно в Лос-Анджелес, чтобы перекантоваться это время.

В итоге мой наставник высадил меня в городе Су-Сити, оттуда я поехал в ближайший крупный город с аэропортом — Канзас-Сити.

Когда я уже сидел в аэропорту и ждал свой самолет до Лос-Анджелеса — мне позвонили из управляющей компании, оказалось, что у них уже нашлась для меня работа прямо сейчас. И уточнили, готов ли я начать. Я согласился и уже через полчаса из аэропорта меня забрала руководитель офиса компании в Канзасе, она была родом тоже из Казахстана. Вот как-то казахи мне очень помогали на моем пути в США.

Сама компания была англоязычная, но руководитель офиса в Канзасе набирала русскоязычных людей из СНГ, чтобы ей было проще работать. Владелец на это смотрел положительно, так как мы могли выполнять сразу несколько функций: делали работу за двоих-троих и больше получали. Американцы же очень узконаправленные, никогда не занимают несколько позиций одновременно. Наша работа на нескольких ставках была выгодна и владельцу: у него было меньше людей в штате, затраты меньше, а функционал выполнялся целиком.

Мне сразу пообещали, что выдадут жилье, а его оплату будут вычитать из зарплаты.

Компания сдавала дома в аренду и занимались их обслуживанием. И меня посадили на горячую линию для клиентов. Несмотря на мое незнание английского, мне приходилось принимать звонки и выслушивать о проблемах, которые возникли у арендаторов.

Руководитель сказала, что так я смогу научиться языку, потому что «клиенты никуда не денутся, пока не добьются от тебя того, что им нужно».

Так я проработал полгода. Смог подтянуть язык, параллельно смотрел англоязычные фильмы и сериалы в оригинале, пользовался специальными приложениями на телефоне.

И когда мой язык был уже на хорошем уровне — в компании уволилась одна из управляющих. Приехал собственник, похвалили меня за работу и предложили мне новую позицию. Так, в моем управлении оказалось 106 домов и 36 апартаментов.

Сразу скажу, что это не были элитные районы. Дома были в плачевном состоянии, в них проживало бедное население. Из-за этого все исходящие проблемы: наркотики в домах, криминал, постоянные разборки, в том числе с полицией, постоянные выселения, задолженности по аренде. Работа была не из простых, местами даже опасной из-за контингента, поступали в том числе угрозы о расправе…

— А как вся твоя работа в США оплачивалась?

— Первое время в ресторане я получал 17,5 $ в час, и работа была не каждый день. Получить 2 — 2,5 тысячи $ за месяц было уже хорошо. Помощником бухгалтера я получал 4 000 $ в месяц. А управляющим от 6 до 8 тысяч $ в месяц. Я получал процент за каждый сданный объект, а если кто-то не доплачивал аренду, то я терял бонусную часть, исходящую из собранной аренды, поэтому получался такой разброс.

По американским меркам, это достаточно хорошие деньги, но нужно ещё помнить, что все эти суммы до налогов. После налогов на руки я получал на 1000 $ с небольшим и меньше. Как я всегда говорю, все, что Америка даёт, она точно также быстро забирает, потому что стоимость жизни просто феноменальная. Все уходит на жилье, автомобиль, еду и так далее.

— А как отличаются цены в России и в США?

— Цены гораздо выше, чем в России. Стоимость всего очень сильно зависит от штата. Например, штат Канзас достаточно дешёвый, но даже там цена за самые плохие однокомнатные апартаменты начинаются от 1 000 $. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго аренда начинается от 2 000 $ за захудалые апартаменты в самом плохом районе. С коммуналкой и интернетом ещё 200 — 400 $.

Можно уже представить, что в Лос-Анджелесе я получал кэшем без налогов 2500 в месяц. А минимальная аренда — 2000. Очень многие приезжие и некоторые американцы живут в коммунальных условиях: четырехкомнатные апартаменты сдаются по комнатам, а кухня, душ и туалет — общие.

Стоимость бензина также отличается от штата к штату. Например, в Канзасе галлон (3,785 литра) бензина стоит 2,70 $, а в Калифорнии — 7 $. Продукты питания в два — два с половиной раза дороже, чем в России. Мне не нравилось качество продуктов питания в США, потому что в них много добавок. Тяжело достать продукты от частных хозяйств, как у нас на рынках. В штатах на них запредельные цены, их может позволить себе средний класс и богатые люди.

Медицинская система в штатах выстроена вокруг страховок. Если ты будешь умирать и вызовешь скорую без страховки, тебе, конечно, не дадут умереть. Потом правда выставят за все счёт: вызов скорой (500 $), километраж который проехала скорая (100 $ за милю), оформление в больнице, расходники (шприцы, бинты, пластыри), сама медпомощь.

Страховка стоит 400 $ в месяц. И у неё есть сумма, выше которой будет выплачивать страховая — 2500 — 3000 $. Все, что ниже этой суммы — ты будешь платить сам.

Например, если за приём врача тебе выставили счет на 1800 $, то ты его оплатишь сам, а если дорогая серьёзная операция (но не выше 25 — 50 тысяч), то придется заплатить только 2500 $.

По сути, ты страхуешь не себя, а больницу, которая получит деньги от страховой, если ты не заплатишь. А уже потом долг будут выбивать из тебя с помощью коллекторов.

— Ты показывал фотографии, что попадал в скорую…

Во время последней работы в США мне стало плохо, начало колоть в правом боку. Я понял, что нужно вызывать скорую, потому что не мог сам доехать до больницы. Меня забрала скорая, в больнице у меня взяли базовые анализы, померили температуру. Все оказалось в норме.

У меня не было страховки, поэтому мне дали понять, что если я не умираю, то лучше мне проваливать отсюда. Напрямую они так не сказали, но дали понять, что дополнительные исследования будут стоить больших денег и времени, так как у меня отсутствует страховка.

В итоге мне выставили счет в 2500 $ и вышвырнули за дверь.

— А что за работа была последней у тебя в США?

После работы в управляющей компании я устроился дальнобойщиком. Для этого сдал на полноценные коммерческие права, которые мне позволяли управлять фурой. За последний год я исколесил всю Америку на 20-метровом грузовике.

Дальнобойщик — это классическая работа для мигрантов, многие стремятся на неё, так как она очень высокооплачиваемая: 10-11 тысяч $ в месяц. Есть и определенный романтизм: зарабатываешь деньги, смотришь на прекрасный вид за окном, живёшь в машине и не надо ни с кем общаться.

Однако работа очень тяжёлая. Тебя не жалеют ни диспетчер, ни брокер, который выдаёт грузы, ни собственник. За день максимум я проезжал 1000 миль (1600 километров) за 15 часов езды. В среднем — 500-700 миль. И так работаешь месяцами: 30 дней в рейсе безостановочно… Бодрствовать сутки без сна было нормальным явлением.

Но дорога — это не только комфортные автомагистрали, но и городские дороги, опять же постоянная непогода в Америке: штормы, проливные дожди, снегопады, гололёд.

Очень высокая смертность на этой работе из-за ДТП. Зимой во время снегопада каждые 10 минут встречаются страшнейшие аварии. Это заработок с риском для жизни и здоровья.

— Сколько ты продержался в таком формате?

— Я работал 7 месяцев без остановки в таком формате.

— А для чего? Чтобы заработать много денег?

— В тот момент у меня уже началось выгорание от Соединённых Штатов, глубокое разочарование. Я просто решил сесть и поехать, думать, что мне с этим всем делать и зарабатывать деньги.

— А в чем заключалось разочарование?

— Образ Америки, американской мечты, который формируется у нас на основе фильмов, блогеров, очень сильно отличается от действительности. Там ты сталкиваешься с ужасным уровнем преступности, повальной наркоманией, огромным влиянием мексиканских картелей. Кажущиеся высокие зарплаты таковыми не являются из-за феноменальных расходов.

Местное население не такое богатое. Около 60% людей не имеют денег на следующий месяц — живут от зарплаты до зарплаты, по кредиткам, работают за минимальную зарплату 15-16 $ в час.

А сами американцы — очень такие замкнутые. И дело не в языковом барьере…

— Кстати, получилось ли завести друзей-американцев или может девушку?

— Отношения завести там не удалось. Друзья какие-то среди американцев были, но это сложно назвать друзьями в нашем традиционном представлении. С друзьями в Америке вы можете вместе пойти в бар, но, если тебе что-то будет нужно и ты постучишься ему в дверь, он просто её захлопнет перед тобой.

Тоже самое в межличностных отношениях. Например, для американцев нормально в браке спать на разных кроватях, или жить вместе и не разводиться, но иметь других партнеров. Потому что так выгоднее платить налоги… Безусловно крепкие браки тоже есть в Америке, но это больше люди старого поколения или религиозные люди.

Но если мы говорим про общую массу, то американцы пытаются близость заменять животными, потому что очень тяжело познакомиться, в том числе американцам. Поэтому популярны собаки, их заводят по три-четыре штуки. То есть общество очень одинокое, замкнутое, закрытое, болезненно индивидуалистичное.

— Сталкивался ли с ЛГБТ*?

— Да, но это зависит от штата к штату. В Канзасе, где я жил, были традиционные ценности. Но если речь идет про демократические штаты: Лос-Анджелес, Нью-Йорк — пропаганда отовсюду, из каждого утюга. Всюду флаги, постоянные парады, так называемые квоты на ЛГБТ*-персон. То есть работодатели обязаны нанимать определённое количество людей из этой прослойки населения, если их можно так назвать. И от этого сильно страдает и сервис, и качество оказываемых услуг.

— Как американцы оценивали события в Украине?

— У американцев есть представление о том, что происходит с точки зрения их новостных ресурсов: CNN, Fox News фокс и прочих. Но я скажу, что очень много американцев положительно относятся к России. Это в первую очередь республиканцы, которые не понимают, зачем Америке нужно отправлять деньги в Украину, какие они с этого получат выгоды. Они поддерживают Россию, как страну, которая разделяет традиционные ценности, и видят в нас больше союзника по борьбе с мировым глобализмом и либерализмом.

У их противников — демократов — совершенно обратное отношение к России. Но при этом нет никакой дискриминации к русским, людям ты больше интересен, интересна твоя позиция по некоторым вопросам.

Однажды меня спрашивали, почему Россия и Украина воюют, ведь Украина — это часть России. То есть у некоторых даже не было представления о том, что это было отдельное государство.

У американцев до сих пор много стереотипов о России. У меня спрашивали, правда ли, что у нас очереди и еда по талонам…

— Что пробовал в Америке самое вкусное?

— Мне не нравится американская кухня, но большой плюс, что в США есть кухни всех стран мира. Я полюбил мексиканские тако, по ним я буду скучать.

В целом в Америке специфичная культура питания, они часто едят снеки. То есть для них нормально в обед съесть чипсы и запить их газировкой — это полноценный прием пищи. Также распространены «заморозки», бургеры и фастфуд в целом.

— Были случаи, когда ты боялся за свою жизнь?

— Когда работал управляющим в одну из ночей по окну прилетела автоматная очередь. Судя по всему, это была какая-то перестрелка на улице, конкретно по моим окнам никто не целился. Приехала полиция, выдала номер дела. Ну понятное дело, что никто ничего не расследовал. Кто-то на улице пострелял — это базовая ситуация для США, потому что положение дел с оружием плачевное.

С криминалом там все плохо… Юг Чикаго, Комптон, Южный централ в Лос-Анджелесе, Гарлем в Нью-Йорке, Детройт, Сент-Луис — самые криминальные места США. У меня была ситуация, когда трое чернокожих пытались меня окружить и ограбить, но я смог убежать. В Рязани я себя чувствую гораздо безопаснее, чем в Америке.

— Были трудности с возвращением в Рязань?

— В США я потерял российские документы, и чтобы вернуться, мне нужно было свидетельство на возвращение. Чтобы его получить — требуется около 3 месяцев на подтверждение личности в России через МВД. Но я не мог там находиться уже ни 3 месяца, ни неделю, поэтому я принял другое решение.

Я обратился в российское консульство в Хьюстоне и привел с собой двух граждан России с действующими загранпаспортами, которые поручились за меня, сказав, что у меня есть гражданство РФ. Это помогло мне получить такое же свидетельство на возвращение, с которым я пролетел полмира.

Я возвращался с пересадкой из Канзас-Сити в Чикаго, потом летел в Стамбул, оттуда уже в Москву. Никаких проблем с этой бумажкой не возникло.

— Как тебя встретили?

— Родители были не рады моему решению уехать в США, поэтому они были очень счастливы, когда я вернулся. Возможно, весь мой путь стоил момента, когда мы воссоединились со слезами и объятиями.

Ещё очень сильно повлияли на мое возвращения — чувства к близкой девушке, с которой мы сейчас находимся в отношениях. В Россию я, в том числе, приехал ради неё. Потому что любовь преодолевает границы.

— Как изменилась Россия спустя 3,5 года?

— Я не вижу какой-то плачевной ситуации в России. Я даже не могу сказать, что в России стало хуже. Как минимум все — как и раньше, как максимум — все гораздо лучше. Самолеты по-прежнему летают, автомобили не исчезли…

В магазинах полно продуктов: мясо, деликатесы, все что угодно… С учетом серого импорта появилось огромное количество продуктов, причем по цене даже дешевле, чем в США.

— Не было планов полностью легализоваться в США?

— У меня были хорошие перспективы легализации. Я выучил язык, можно было перейти на рабочую визу, заключить фиктивный брак и т. д.

У меня были накопления, которые позволяли жить, машина, жилье, работа… Кстати, незадолго до отъезда я получил разрешение на работу в США до 2030 года. То есть я был полностью обеспечен. Но это никак не повлияло на мое решение…

Каждый раз, когда я задумывался о перспективе на долгий срок, то размышлял: «Хочу ли я, чтобы моя семья была в Америке, мои дети родились и жили в США?». Каждый раз ответ был «нет».

Помимо тотального разочарования от общества и страны в целом, это был один из ключевых аргументов. Ну и конечно же любовь. Любовь к близкой девушке, к родителям и к Родине. Все это сподвигло меня уехать.

