Более 200 нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

За сутки полицейские выявили в регионе 260 нарушений ПДД, в том числе двух водителей в состоянии опьянения повторно. Выявлено более 50 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, 21 нарушение допустили водители грузовых автомобилей.