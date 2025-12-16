В Рязанской области осудили родителей ребенка, погибшего после пожара

Напомним, трагедия произошла в январе этого года января в квартире одного из домов по улице Совхозная в селе Путятино. По данным следствия, пьяные родители двоих детей легли спать и оставили их без присмотра. Старший сын баловался со спичками, вследствие чего в квартире начался пожар. Отмечается, что из-за опьянения родители не помогли спастись годовалому ребенку. От полученных травм мальчик скончался в больнице. Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, мужчине — в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

