В мэрии отчитались об установке уличного освещения на нескольких улицах в Рязани
В мэрии отчитались об установке уличного освещения на нескольких улицах в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что на участке улично-дорожной сети по улице Радиозаводской, от перекрестка с улицей Новой до пересечения с проездом Яблочкова, смонтированы опоры для осветительных конструкций. Также строительство сетей искусственного освещения осуществляется на проезде Яблочкова, от улицы Тимуровцев до улицы Циолковского.

В мэрии подчеркнули, что полностью работы по монтажу уличного освещения на улице Радиозаводской и на проезде Яблочкова планируется завершить к февралю 2026 года. Всего в рамках реализации проекта подрядная организация установит 80 осветительных приборов.