В Рязанской области водитель иномарки снес забор у жилого дома
ДТП произошло в ночь на 16 декабря в Сараях. Volkswagen снес металлический забор. По словам водителя, машину занесло и он не справился с управлением. Отмечается, что водитель начал восстанавливать поврежденный забор.
