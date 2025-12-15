Главой администрации Пронского округа стала Ольга Финякина

Голосование по выбору главы округа прошло в понедельник, 15 декабря. После избрания Финякина озвучила планы работы муниципального округа на предстоящий год и на перспективу, познакомила членов комиссии с новой структурой администрации, уделила внимание взаимодействию с депутатским корпусом, руководителями различных сфер и общественными организациями.