В рязанском торговом центре сотрудники кафе закидали посетительницу продуктами

Инцидент произошел вечером 15 декабря в одном из рязанских ТРЦ. По словам очевидцев, между женщиной и сотрудниками заведения произошел конфликт. На кадрах видно, как работники пиццерии закидывают рязанку продуктами. На место вызвали охрану торгового центра.