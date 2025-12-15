Рязань
В Совфеде рассказали о гарантиях безопасности для Украины
В Германии продолжаются переговоры между США, Европой и Украиной по территориальным спорам и гарантиям безопасности Украины. Глава комиссии Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что главные гарантии Украина должна обеспечить сама. По его мнению, ключевые шаги — отказ от вступления в военные блоки, сокращение армии до минимального уровня и запрет размещения иностранных баз. Такие условия могут быть приемлемы для России и помочь избежать новых конфликтов. Джабаров отметил, что потребуется время для проверки выполнения обязательств, учитывая исторический опыт. Он выразил надежду на прогресс в переговорах, но подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении войны.

В Германии продолжаются переговоры между американскими, европейскими и украинскими представителями, на которых обсуждаются ключевые вопросы территориальных споров и гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает «Газета.Ru.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров подчеркнул, что главные гарантии безопасности Украина может обеспечить себе самостоятельно.

По словам сенатора, для Киева важнейшими шагами к обеспечению безопасности станут отказ от вступления в военные блоки, сокращение армии до минимально возможного уровня и недопущение размещения иностранных военных баз на своей территории. Джабаров отметил, что такие обязательства могут быть приемлемы для России и помогут избежать новых конфликтов.

Он также добавил, что необходимо время для проверки выполнения этих обязательств, учитывая историю российско-украинских отношений. «Очень бы хотелось, чтобы в ходе переговоров в Германии сторонам удалось достичь определенного прогресса, но мы понимаем, что Украина нацелена на продолжение войны», — заключил Джабаров.