Советник Зеленского опроверг готовность к созданию буферной зоны в Донбассе

Украина пока не приняла решение о создании демилитаризованной буферной зоны в Донбассе. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua». По словам Литвина, мнение Киева зависит от деталей реализации этой идеи на практике. Михаил Подоляк, советник офиса Зеленского, отметил, что согласие на создание зоны может быть дано только на высшем политическом уровне или через референдум. Ранее поступила информация о том, что Украина была готова согласиться на демилитаризованную буферную зону, что подразумевало взаимный вывод войск по текущей линии фронта. Этот пункт входит в новый мирный план из 20 позиций, разработанный совместно с Великобританией, Францией и Германией.

Помимо этого, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в будущем на территории Донбасса не останется ни российских, ни украинских войск, а будут лишь правоохранительные органы, отвечающие за поддержание порядка в регионе.