В Рязани задержали мужчину с синтетическими наркотиками

В Рязани полицейские задержали 31-летнего местного жителя, у которого нашли партию синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным правоохранителей, мужчина участвовал в сетевом наркомагазине и собирался сбыть наркотики бесконтактным способом. На улице Телевизионной оперативники изъяли у него 24 грамма запрещенных веществ. Еще одну закладку с 1 граммом производного N-метилэфедрона мужчина сделал на улице Вокзальной.

Следователь ОМВД России по Октябрьскому району Рязани возбудил уголовное дело. Суд заключил подозреваемого под стражу. Полицейские проверяют возможных сообщников мужчины.