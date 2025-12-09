Сгоревший дом престарелых в Солотче выставили на продажу за 14 миллионов рублей

В объявлении указано, что продается земельный участок площадью 918 м² и расположенный на нем трехэтажный жилой дом общей площадью 518 м² (из них 250 м² — жилая). В здании есть семь комнат, стены выполнены из газоблоков, год постройки — 2010. Объект подключен к центральным водоснабжению и электросети. Напомним, пожар случился в июле 2025 года. Частный дом тушили 30 пожарных и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 200 м². Из реабилитационного центра тогда эвакуировали 28 пожилых пациентов из разных регионов страны.

