ФАС проверит причины высоких наценок на продукты в крупных торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба проанализирует причины высоких торговых наценок на отдельные продукты питания. Для этого ведомство направило запросы в 10 крупнейших федеральных торговых сетей, сообщили в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба проанализирует причины высоких торговых наценок на отдельные продукты питания. Для этого ведомство направило запросы в 10 крупнейших федеральных торговых сетей, сообщили в ФАС.

Запросы получили сети группы компаний X5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О'Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука вкуса».

Ранее ФАС изучила средневзвешенные закупочные и розничные цены на отдельные категории продовольственных товаров за январь—август 2025 года и выявила случаи завышенных наценок в этих сетях.

Ведомство запросило у ритейлеров объяснения причин роста цен и предложило добровольно снизить, а затем ограничить торговые наценки на наиболее востребованные социально значимые товары.

ФАС изучит полученные материалы и в случае выявления нарушений примет меры антимонопольного реагирования.