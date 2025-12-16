ФАС проверит причины высоких наценок на продукты в крупных торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба проанализирует причины высоких торговых наценок на отдельные продукты питания. Для этого ведомство направило запросы в 10 крупнейших федеральных торговых сетей, сообщили в ФАС.
Запросы получили сети группы компаний X5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О'Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука вкуса».
Ранее ФАС изучила средневзвешенные закупочные и розничные цены на отдельные категории продовольственных товаров за январь—август 2025 года и выявила случаи завышенных наценок в этих сетях.
Ведомство запросило у ритейлеров объяснения причин роста цен и предложило добровольно снизить, а затем ограничить торговые наценки на наиболее востребованные социально значимые товары.
ФАС изучит полученные материалы и в случае выявления нарушений примет меры антимонопольного реагирования.