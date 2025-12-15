FT: Зеленский готов отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов и европейских стран. В интервью для The Financial Times он подчеркнул, что любой мирный план будет подразумевать определенные уступки, однако Украине необходимы надежные гарантии безопасности.
Зеленский отметил, что речь идет о двусторонних гарантиях, аналогичных 5-й статье НАТО, которая предусматривает коллективную защиту членов альянса в случае нападения. Он также упомянул о необходимости получения гарантий безопасности от европейских партнеров и других стран, таких как Канада и Япония.
Президент Украины добавил, что Киев еще не получил ответа от Вашингтона на пересмотренные предложения по мирному плану, направленные ранее на этой неделе после консультаций с европейскими лидерами.
«План, безусловно, не будет таким, который всем понравится. В той или иной версии плана содержится много компромиссов», — отметил Зеленский.