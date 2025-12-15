Рязань
FT: Зеленский готов отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии
