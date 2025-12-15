FT: Зеленский готов отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от требований членства в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности от США и европейских стран, передает The Financial Times. Он подчеркнул, что мирный план потребует компромиссов, но важны двусторонние гарантии, аналогичные 5-й статье НАТО о коллективной обороне, включая поддержку от Европы, Канады и Японии. Зеленский отметил, что Киев пока не получил ответа от Вашингтона на пересмотренные предложения мирного плана, направленные после консультаций с европейскими лидерами. По его словам, план не сможет удовлетворить всех и будет содержать множество уступок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов и европейских стран. В интервью для The Financial Times он подчеркнул, что любой мирный план будет подразумевать определенные уступки, однако Украине необходимы надежные гарантии безопасности.

Зеленский отметил, что речь идет о двусторонних гарантиях, аналогичных 5-й статье НАТО, которая предусматривает коллективную защиту членов альянса в случае нападения. Он также упомянул о необходимости получения гарантий безопасности от европейских партнеров и других стран, таких как Канада и Япония.

Президент Украины добавил, что Киев еще не получил ответа от Вашингтона на пересмотренные предложения по мирному плану, направленные ранее на этой неделе после консультаций с европейскими лидерами.

«План, безусловно, не будет таким, который всем понравится. В той или иной версии плана содержится много компромиссов», — отметил Зеленский.