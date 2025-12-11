Зеленский заявил о возможности проведение референдума по вопросу территорий

Владимир Зеленский заявил о возможности проведения «всеукраинского референдума» по вопросам территориального устройства, сообщает телеканал «Общественное», ссылаясь на его ответы журналистам. «Что касается территориальных вопросов, планируется провести всеукраинский референдум. Как он будет проходить, пока неизвестно», — отмечается в сообщении телеканала.