В Рязани откроется бизнес-центр «Цех 21А» на улице Соборной
В Рязани на улице Соборной, 21А, началось строительство бизнес-центра «Цех 21А», который расположится в части зданий бывшей фабрики «Рязаньвест». Об этом пишет телеграм-канал «субЪкультура». После завершения реконструкции общая площадь центра составит 3360 квадратных метров. В новом бизнес-центре планируется объединить творчество, ритейл, гастрономию и деловую среду, что создаст уникальное пространство для горожан и предпринимателей, уточняется автором «Рязань Life». Помещения на первом этаже уже доступны для аренды по цене 200 тысяч рублей в месяц, о чем свидетельствуют данные сайта Avito.

Местные жители долгое время наблюдали за процессом строительства, и баннер на стройке наконец раскрыл детали проекта. На лендинге «Цех 21А» представлены рендеры фасадов и внутреннего двора, а также список преимуществ для потенциальных арендаторов.

Кроме того, стоит отметить, что территория бывшей электростанции (хлебозавода) также активно преобразуется.