В Рязанской области из-за непогоды закрыли движение по мосту через Оку
Движение транспортных средств ограничено по наплавному мосту через реку Ока в районе села Фатьяновка Спасского района. В минтрансе отметили, что ограничения связаны с погодными условиями.
