Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник прокомментировал недавние заявления президента Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальным вопросам. Об этом сообщило издание «Ридус». Олейник выразил мнение, что Зеленский пытается манипулировать ситуацией, играя с президентом США Дональдом Трампом «в подкидного дурака краплеными картами». «Не важно, как проголосовали, — важно, как подсчитали. Исходя из этого, я уверен, что большинство будет против вывода ВСУ из Донбасса. И тогда Зеленский заявит Трампу, что он пытался, но народ против», — сказал Олейник. Олейник также отметил, что в результате Зеленского может ждать «политический трампец».

Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник прокомментировал недавние заявления президента Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальным вопросам. Об этом сообщило издание «Ридус».

Олейник выразил мнение, что Зеленский пытается манипулировать ситуацией, играя с президентом США Дональдом Трампом «в подкидного дурака краплеными картами».

«Не важно, как проголосовали, — важно, как подсчитали. Исходя из этого, я уверен, что большинство будет против вывода ВСУ из Донбасса. И тогда Зеленский заявит Трампу, что он пытался, но народ против. В общем, [он] начал валять дурку в лучших традициях КВН, надеясь, что через полгода Трампу станет не до Украины», — сказал Олейник.

Олейник также отметил, что в результате Зеленского может ждать «политический трампец».