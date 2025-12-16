Файзуллин: «выдачи ипотеки снизились на 21%"

Объемы выдачи ипотечных кредитов в России в 2025 году снизились на 21%. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей, передает ТАСС.

«На начало декабря объемы выдачи ипотеки снизились на 21%. Только благодаря льготным программам удалось сохранить ипотечное кредитование», — отметил Файзуллин.

По его словам, Минстрой разрабатывает разные варианты обновления программ семейной ипотеки. Министр подчеркнул, что сегодня льготная ипотека остается практически единственным способом для россиян улучшить жилищные условия.