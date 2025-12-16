В Рязани мужчина хотел зарезать жену канцелярским ножом

Инцидент произошел в Московском районе Рязани. Предварительно, мужчина вернулся домой в нетрезвом виде и заподозрил супругу в неверности. Между парой произошел конфликт, в ходе которого рязанец схватил канцелярский нож и начал угрожать жене убийством, если она не признается в измене. 45-летняя рязанка убежала из квартиры и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее ее 46-летнего супруга судили за причинение тяжкого вреда здоровью человека и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В Рязани мужчина хотел зарезать жену канцелярским ножом. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в Московском районе Рязани. Предварительно, мужчина вернулся домой в нетрезвом виде и заподозрил супругу в неверности. Между парой произошел конфликт, в ходе которого рязанец схватил канцелярский нож и начал угрожать жене убийством, если она не признается в измене.

45-летняя рязанка убежала из квартиры и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что ранее ее 46-летнего супруга судили за причинение тяжкого вреда здоровью человека и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.