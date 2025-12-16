В Рязанской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Мягкова

Заслуженный медицинский работник, ветеран труда и Великой Отечественной войны, труженица тыла, медсестра Валентины Мягкова проработала в Пронской больнице 49 лет. «Заведовала медпунктом, работала в родильном отделении, последние 20 лет была медсестрой терапевтического отделения. Валентина Николаевна останется в памяти коллег и пациентов добрым, светлым, сердечным человеком, мудрым и опытным наставником», — отметили в некрологе.