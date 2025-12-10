Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 76.81 -0.46 10/12
ЦБ EUR 89.43 -0.28 10/12
Нал. USD 79.40 / 78.00 10/12 17:15
Нал. EUR 91.30 / 92.30 10/12 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 589
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 509
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 305
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 029
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Завершается подготовка Лыбедского бульвара к празднованию «Новогодней столицы»
РЗН. Инфо публикует фоторепортаж подготовки Лыбедского бульвара к мероприятиям «Рязань — Новогодняя столица 2026». Процесс украшения общественного пространства и главной площадки, на которой пройдет открытие мероприятий «Новогодней столицы», запечатлела корреспондент редакции в среду, 10 декабря. У входа на «Рязань Арену» появились детские карусели, картинг. На Лыбедском бульваре около скейт-парка начали устанавливать фотозоны. Ледовый каток на Мюнстерской площади с дополнительным охлаждением уже залит, рядом с ним появились раздевалки, фудтраки.

РЗН. Инфо публикует фоторепортаж подготовки Лыбедского бульвара к мероприятиям «Рязань — Новогодняя столица 2026». Процесс украшения общественного пространства и главной площадки, на которой пройдет открытие мероприятий «Новогодней столицы», запечатлела корреспондент редакции в среду, 10 декабря.

У входа на «Рязань Арену» появились детские карусели, картинг. На Лыбедском бульваре около скейт-парка начали устанавливать фотозоны.

Ледовый каток на Мюнстерской площади с дополнительным охлаждением уже залит, рядом с ним появились раздевалки, фудтраки. Также на возвышении продолжают установку экрана, который будет транслировать происходящее на главной сцене.

На стороне Лыбедского бульвара у цирка установили световую инсталляцию «2026» с качелей. Работники заканчивают развешивать гирлянды между фонарями.

Кроме того, на бульвар привезли около 100 елей, их выгружали из грузовой машины. Главную елку на площадке около сцены продолжают украшать.

На Лыбедском бульваре со стороны цирка установили торговые павильоны, вероятнее всего для сувенирной продукции.

Ранее была опубликована афиша мероприятий «Новогодней столицы». Также рязанцам представили карту фестивальной площадки «Новогодней столицы».