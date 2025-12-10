Завершается подготовка Лыбедского бульвара к празднованию «Новогодней столицы»

РЗН. Инфо публикует фоторепортаж подготовки Лыбедского бульвара к мероприятиям «Рязань — Новогодняя столица 2026». Процесс украшения общественного пространства и главной площадки, на которой пройдет открытие мероприятий «Новогодней столицы», запечатлела корреспондент редакции в среду, 10 декабря. У входа на «Рязань Арену» появились детские карусели, картинг. На Лыбедском бульваре около скейт-парка начали устанавливать фотозоны. Ледовый каток на Мюнстерской площади с дополнительным охлаждением уже залит, рядом с ним появились раздевалки, фудтраки.

Также на возвышении продолжают установку экрана, который будет транслировать происходящее на главной сцене.

На стороне Лыбедского бульвара у цирка установили световую инсталляцию «2026» с качелей. Работники заканчивают развешивать гирлянды между фонарями.

Кроме того, на бульвар привезли около 100 елей, их выгружали из грузовой машины. Главную елку на площадке около сцены продолжают украшать.

На Лыбедском бульваре со стороны цирка установили торговые павильоны, вероятнее всего для сувенирной продукции.

Ранее была опубликована афиша мероприятий «Новогодней столицы». Также рязанцам представили карту фестивальной площадки «Новогодней столицы».