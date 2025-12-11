Рязань
Реставраторы начали восстановление икон Успенского собора Рязанского кремля
Сотрудники госинспекции по охране культурного наследия Рязанской области посетили реставрационную мастерскую во Владимире, сообщает ВК «Инспекция по охране ОКН Рязанской области». Реставраторы восстанавливают иконы царских врат и элементов иконостаса Успенского собора Рязанского кремля, обновляя иконы местного, праздничного, верхнего пророческого рядов и изображения Страстей Господних. Сейчас работы идут на створках царских врат и рамах икон верхнего яруса, включая укрепление досок, удаление старых красок, сохранение позолоты и левкаса. Восстанавливают резьбу, тонируют утраты позолоты и наносят защитное покрытие для сохранения наследия.

Сотрудники государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области посетили реставрационную мастерскую в городе Владимир. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Инспекция по охране ОКН Рязанской области».

Реставраторы начали работы по восстановлению икон царских врат и элементов иконостаса Успенского собора Рязанского кремля. В рамках проекта специалисты занимаются созданием нового облика для икон местного, праздничного и верхнего пророческого рядов, а также для изображений Страстей Господних.

На текущий момент работы ведутся на створках Царских врат и рамах для икон верхнего яруса. Процесс включает укрепление и сплачивание досок основы, удаление многослойных покрасок, а также сохранение оставшихся слоев позолоты и левкаса.

Реставраторы также восполняют утраченные элементы резьбы, тонируют утраты позолоты и наносят защитное покрытие, что позволит сохранить культурное наследие для будущих поколений.

Ранее реставраторы из Москвы показали процесс восстановления икон рязанского собора.

Фото: Инспекция по охране ОКН Рязанской области