Реставраторы начали восстановление икон Успенского собора Рязанского кремля

Сотрудники государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области посетили реставрационную мастерскую в городе Владимир. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Инспекция по охране ОКН Рязанской области».
Реставраторы начали работы по восстановлению икон царских врат и элементов иконостаса Успенского собора Рязанского кремля. В рамках проекта специалисты занимаются созданием нового облика для икон местного, праздничного и верхнего пророческого рядов, а также для изображений Страстей Господних.
На текущий момент работы ведутся на створках Царских врат и рамах для икон верхнего яруса. Процесс включает укрепление и сплачивание досок основы, удаление многослойных покрасок, а также сохранение оставшихся слоев позолоты и левкаса.
Реставраторы также восполняют утраченные элементы резьбы, тонируют утраты позолоты и наносят защитное покрытие, что позволит сохранить культурное наследие для будущих поколений.
Ранее реставраторы из Москвы показали процесс восстановления икон рязанского собора.
Фото: Инспекция по охране ОКН Рязанской области