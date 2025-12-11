Реставраторы начали восстановление икон Успенского собора Рязанского кремля

Сотрудники госинспекции по охране культурного наследия Рязанской области посетили реставрационную мастерскую во Владимире, сообщает ВК «Инспекция по охране ОКН Рязанской области». Реставраторы восстанавливают иконы царских врат и элементов иконостаса Успенского собора Рязанского кремля, обновляя иконы местного, праздничного, верхнего пророческого рядов и изображения Страстей Господних. Сейчас работы идут на створках царских врат и рамах икон верхнего яруса, включая укрепление досок, удаление старых красок, сохранение позолоты и левкаса. Восстанавливают резьбу, тонируют утраты позолоты и наносят защитное покрытие для сохранения наследия.

