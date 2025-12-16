В Рязанской области мужчину осудили за угрозу убийством

Во вторник, 16 декабря, мировой суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Пителинского округа. Пителинца признали виновным и назначили ему наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.