Рязанцы, ушедшие в 2025 году

Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, которые ушли из жизни в текущем году. Конечно, мы не можем перечислить сразу всех, однако постарались собрать большинство имен.

Режиссер и видеограф

23 декабря стало известно, что ушел из жизни рязанский режиссер и видеограф Иван Ушатиков. Он скончался в 34 года из-за тяжелой болезни — рака печени. Рязанец вел телеграм-канал о своей болезни и учил не унывать, рассказывал о сложностях, с которыми он столкнулся из-за диагноза. Иван Ушатиков был режиссером монтажа сериала «Пищеблок», фильма «Я буду жить» и других проектов, а также создавал клипы для российских звезд.

Священники

13 марта трагически погиб священник Валерий Антонов. Он был настоятелем Покровского храма села Нарма Ермишинского района. Рязанский священник утонул в водоеме в Шацком районе. Он отправился на рыбалку и провалился под лед. Священник скончался на 71-м году жизни.

В ночь на 31 августа после тяжелой продолжительной болезни скончался протоиерей Виктор Бородовицын. Он покинул этот мир на 63-м году жизни. Его путь служения начался с 1986 года, многие годы он был настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района.

23 декабря скончался протоиерей Димитрий Галичников. Он ушел в возрасте 55 лет. Отец Димитрий был настоятелем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Рязани. А последним местом служения стал храм Рождества Пресвятой Богородицы села Глебово. Галичников был пастырем в течение 30 лет. Священник погиб в результате ДТП на автодороге Мурмино-Долгинино в Рязанском районе.

Журналисты

В самом начале 2025 года рязанцев потрясла новость о гибели журналиста Владимира Фролова. Он погиб под колесами поезда в районе платформы 194-км в черте Рязани 27 января. Рязанскому журналисту было 54 года, он скончался до приезда скорой помощи. Владимир Фролов работал в газете «Вечерняя Рязань», был главным редактором изданий «Телесемь», «КП в Рязани», «Вечерняя Рязань», вел эфиры на телекомпании «Эхо».

В мае скончался рязанский фотожурналист Юрий Дьяконов. Он умер в возрасте 87 лет. Дьяконов более 30 лет работал в ТАСС. Он снимал рабочие моменты на заводах и фабриках, сбор урожая, строительство важнейших экономических объектов и вошел в число фотографов, запечатлевших события Олимпиады в Москве в 1980 году.

3 августа стало известно, что в 87 лет с конч алась рязанский врач и журналист Ия Кириллова. С 2000 года вела рубрику «Православие» в газете «Вечерняя Рязань», с 2012 года — в Рязанской областной газете. Она также более 50 лет проработала в БСМП, в медучреждении занимала должность заведующей отделением неотложной терапии.

Преподаватели

19 июля на 84-м году ушел из жизни преподаватель РГУ имени Есенина Дмитрий Морин. Там он работал с 1971 года. В 1992—2015 годах занимал должность заместителя декана по учебной работе физико-математического факультета. Кроме того, Дмитрий Морин также был кандидатом физико-математических наук. В РГУ отметили, что преподаватель внес большой вклад в развитие факультета

11 сентября скончался еще один преподаватель РГУ — Евгений Иванов. Он покинул этот мир в 72 года после продолжительной болезни. Евгений Иванов работал в РГУ в 2000—2023 годах и занимал должности профессора кафедры ботаники и экологии, завкафедрой ботаники, завкафедрой ботаники, генетики и агробиологии, профессором кафедры географии, экологии и природопользования. Кроме того, преподаватель также был членом ученого совета вуза и Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию.

19 декабря остановилось сердце сотрудника РГРТУ имени Уткина Андрея Барабанова. Он работал в радиотехническом университете с мая 2024 года и занимал должность советника при ректорате. Отмечается, что Андрей Барабанов также был и выпускником РГРТУ. Преподаватель скончался на 46 году жизни. Коллеги называли его настоящим профессионалом и надежным товарищем.

Спустя два дня, 21 декабря, не стало ветерана РГРТУ Нины Белышевой. Отмечается, что преподаватель посвятила свою жизнь науке, образованию и студенческому движению. Она родилась 22 декабря 1938 года. Нина Белышева умерла почти в свой день рождения. В университете работала на кафедре электронных вычислительных машин, в разные годы занимала должности начальника учебного отдела, помощника проректора по учебной работе. Белышева 13 раз участвовала в работе студенческих строительных отрядов, написала книгу «Светлое эхо нашей юности» и получила медаль «За доблестный труд».

Врачи

Многих людей из медицинской сферы также забрал 2025 год. Среди них и бывшая заведующая кардиоотделением рязанской БСМП Людмила Лопухова. 28 апреля в соцсетях медучреждения появилась информация о ее кончине . Лопухова работала в БСМП 35 лет, с 1976 по 2011 годы. Жизнь женщины прервалась в 83 года. Она носила звание «Заслуженный врач РФ».

В 2025 году покинул этот мир и врач-отоларинголог ОКБ имени Семашко Владислав Ильинский. Он скоропостижно скончался 13 июня. Владислав Ильинский проработал в Областной клинической больнице почти 30 лет. В медучреждении отметили, что он был ответственным работником и профессионалом своего дела, уважаемым всеми сотрудниками. Всю свою жизнь он посвятил ОКБ.

14 июля стало известно, что скончалась акушер-гинеколог Рязанского перинатального центра Тамара Шевлякова. Она работала в данном учреждении с 2011 года, а в 2024 году устроилась ассистентом на кафедру акушерства и гинекологии РязГМУ и начала передавать свой опыт будущим врачам. В региональном минздраве Шевлякову назвали выдающимся акушером-гинекологом, чьи руки помогли появиться на свет тысячам малышей.

Среди ушедших в 2025 году и врач-педиатр консультативно-диагностического центра ОДКБ имени Дмитриевой Кямиля Борисова. Она покинула этот мир 2 сентября. Врач вела школу молодой матери, была главным внештатным специалистом по профилактической работе с детьми, за свою работу неоднократно получала Почетные грамоты. Кямиля Борисова посвятила ОДКБ более 30 лет.

Директор музея Есенина

Первый директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в селе Константиново Владимир Астахов покинул этот мир также в 2025 году. Он ушел на 91-м году жизни 21 августа. Астахов возглавлял музей с 1970 по 1995 годы. При его участии восстановили дом родителей Сергей Есенина, усадьбу помещицы Лидии Кашиной, церковь Казанской иконы Божией Матери и школу, где учился будущий поэт.

Актер театра

10 февраля стало известно, что актер рязанского Театра юного зрителя Виктор Шульц скончался на 77 году жизни. Он прослужил там почти 45 лет, с 1981 года. Виктору Шульцу вручали медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и специальную премию регионального отделения Союза театральных деятелей «За служение искусству театра».

Спортсмены

14 января не стало ветерана российского спорта, судьи республиканской категории, чемпиона Рязанской области по футболу Виктора Яркина. Он ушел на 92 году жизни. В спортивной отрасли проработал 51 год: судил матчи первенства СССР, тренировал спортсменов, преподавал физкультуру, возглавлял лыжную федерацию и входил в футбольную.

6 августа в группе ЖФК «Рязань — ВДВ» ЮФЛ опубликовали некролог, посвященный Владимиру Сапунову, которого называли отцом женского футбола в Рязани. В 1995 году по его инициативе появился первый профессиональный женский футбольный клуб, изначально получивший название «Марсель», затем «Марсель-ВДВ», «Рязань-ВДВ» и «Рязань-ТНК». В посте отметили, что Владимир Сапунов стал тем двигателем, кто первым поверил, что женский футбол может стать ярким, любимым и успешным видом спорта в регионе.

На 90-м году жизни скончался преподаватель РГРТУ, руководитель кафедры физического воспитания Александр Крепышев. Он ушел из жизни 30 сентября. Александр Крепышев подготовил десятки мастеров спорта России, КМС, судей всероссийской категории. Его заслуги отмечены большим количеством федеральных и региональных наград.

Ветераны Великой Отечественной войны

2025 год навсегда стал последним для многих, кто боролся за мирное небо над нашими головами в прошлом столетии. Летом, 7 июля, в Спасске скончалась участница Великой Отечественной войны Раиса Сысойкина. В январе женщина отпраздновала свой 100-летний юбилей. В 16 лет ее забрали рыть окопы, работать на лесозаготовке, а позже направили на фронт. Она трудилась на радиолокационной станции и пеленговала вражеские самолеты. Также в июле 2025 года стало известно о кончине ветерана Александры Тимошиной. Она умерла на 103-м году жизни. В Рязанском районе Тимошина была последней участницей войны. Девушку призвали на фронт осенью 1942 года, а вернулась домой она в августе 1945.