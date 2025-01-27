Под колесами поезда погиб рязанский журналист Владимир Фролов

Трагедия произошла 27 января в районе платформы 194 км в черте Рязани.

Под колесами поезда погиб рязанский журналист Владимир Фролов. Об этом сообщает «Новая газета-Рязань».

Трагедия произошла 27 января в районе платформы 194 км в черте Рязани.

Владимиру было 54 года. Он скончался до приезда скорой помощи.

Правоохранительные органы работают над выяснением обстоятельств трагедии.

Владимир работал в газете «Вечерняя Рязань», был главредом изданий"Телесемь", «КП в Рязани», «Вечерняя Рязань», вел эфиры на телекомпании «Эхо». Был лучшим рязанским автором, освещавшим экономическую тематику.

О месте и времени прощания с Владимиром будет объявлено дополнительно.