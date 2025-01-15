Скончался чемпион Рязанской области по футболу, спортивный судья Виктор Яркин

Скончался судья республиканской категории, чемпион Рязанской области по футболу 1957 года Виктор Яркин. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта 15 января.
Виктор Яркин умер в 91 год. В спортивной отрасли он проработал 51 год.
В 30 лет Виктор Яркин пришел в ДСО «Локомотив». Из юношеской команды его сразу перевели во взрослую, где играли кочегары, машинисты и он — школьник. В 1965 году, сдав нормативы на южном сборе, Виктор Яркин получил назначение главным судьей на матчи чемпионата СССР по классу «Б».
В 1977 году его назначили главным судьей финальных Всесоюзных соревнований «Кожаный мяч», проходивших в Рязани. В турнире участвовали все команды СССР.
Виктор Яркин также преподавал физкультуру и попутно тренировал спортсменов в железнодорожном техникуме, мединституте. Большую часть карьеры он проработал в медколледже — 34 года.
Помимо этого, Виктор Яркин судил матчи первенства СССР, возглавлял лыжную федерацию, входил в футбольную.
Кроме того, его дважды избирали председателем федерации лыжного спорта. Он был главным судьей чемпионатов области и города по футболу, многие годы возглавлял областную судейскую коллегию.
До переезда в Краснодарский край Виктор Яркин входил в рязанский актив Совета ветеранов спорта, занимался инспектированием футбольных матчей, принимал участие в награждениях.
Минспорт Рязанской области выразил соболезнования родным и близким Виктора Яркина.
Фото: группа минспорта Рязанской области во «ВКонтакте»