Скончался чемпион Рязанской области по футболу, спортивный судья Виктор Яркин

Виктору Яркину был 91 год.

Скончался судья республиканской категории, чемпион Рязанской области по футболу 1957 года Виктор Яркин. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта 15 января.

Виктор Яркин умер в 91 год. В спортивной отрасли он проработал 51 год.

В 30 лет Виктор Яркин пришел в ДСО «Локомотив». Из юношеской команды его сразу перевели во взрослую, где играли кочегары, машинисты и он — школьник. В 1965 году, сдав нормативы на южном сборе, Виктор Яркин получил назначение главным судьей на матчи чемпионата СССР по классу «Б».

В 1977 году его назначили главным судьей финальных Всесоюзных соревнований «Кожаный мяч», проходивших в Рязани. В турнире участвовали все команды СССР.

Виктор Яркин также преподавал физкультуру и попутно тренировал спортсменов в железнодорожном техникуме, мединституте. Большую часть карьеры он проработал в медколледже — 34 года.

Помимо этого, Виктор Яркин судил матчи первенства СССР, возглавлял лыжную федерацию, входил в футбольную.

Кроме того, его дважды избирали председателем федерации лыжного спорта. Он был главным судьей чемпионатов области и города по футболу, многие годы возглавлял областную судейскую коллегию.

До переезда в Краснодарский край Виктор Яркин входил в рязанский актив Совета ветеранов спорта, занимался инспектированием футбольных матчей, принимал участие в награждениях.

Минспорт Рязанской области выразил соболезнования родным и близким Виктора Яркина.

Фото: группа минспорта Рязанской области во «ВКонтакте»