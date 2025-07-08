В Рязанской области скончалась участница Великой Отечественной войны

Раисе Сысойкиной было 100 лет. Она родилась 13 января 1925 года в селе Смыково Сапожковского района. В 16 лет Раису Сысойкину забрали рыть окопы, потом направили на лесозаготовки. В 1943 году она попала на фронт. Работала на радиолокационной станции СОН-3К, пеленговала вражеские самолеты. В Сапожок Раиса Сысойкина вернулась 23 июня 1945 года. Потом жила и работала в Куйбышеве (ныне — Самаре). Награждена орденом Отечественной войны II степени. Последние годы Раиса Федоровна жила в Спасске с племянницей.

В Спасске 7 июля умерла участница Великой Отечественной войны Раиса Сысойкина. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Раисе Сысойкиной было 100 лет. Она родилась 13 января 1925 года в селе Смыково Сапожковского района.

В 16 лет Раису Сысойкину забрали рыть окопы, потом направили на лесозаготовки. В 1943 году она попала на фронт. Работала на радиолокационной станции СОН-3К, пеленговала вражеские самолеты.

В Сапожок Раиса Сысойкина вернулась 23 июня 1945 года. Потом жила и работала в Куйбышеве (ныне — Самаре). Награждена орденом Отечественной войны II степени.

Последние годы Раиса Федоровна жила в Спасске с племянницей.