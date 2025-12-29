График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани

Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работать торгово-развлекательные центры и супермаркеты 31 декабря и первого января 2026 года.
Торгово-развлекательные центры
ТРЦ «Виктория Плаза»
- 31 декабря — с 10:00 до 20:00.
Гастромаркет PLAZA FOOD — с 10:00 до 18:00.
Кинотеатр «Формула Кино» — с 10:00 до 20:00.
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» — с 6:30 до 18:00 (зал), с 6:00 до 20:00 (окно).
- 1 января — выходной, работают только «Ригла», «Вкусно — и точка», «Перекресток», «Страна Мадагаскария», «Формула Кино», «Читай-город», Colizeum, DNS, SpinPlaza.
ТРЦ «Премьер»
- 31 декабря — с 10:00 до 18:00.
- 1 января — выходной, работают с 12:00 только развлекательные зоны.
ТРЦ «Марко Молл»
- 31 декабря — с 10:00 до 20:00.
- 1 января — с 13:00 до 22:00.
Супермаркет «Магнит»
- 31 декабря — с 9:00 до 22:00.
- 1 января — с 10:00 до 22:00.
Кинокомплекс «Пять звезд»
- 31 декабря — с 10:00 до 20:00.
- 1 января — с 13:00 до 22:00.
ТРЦ «Малина»
- 31 декабря — с 10:00 до 20.00.
- 1 января — выходной день.
Кинотеатр «Кинолюкс»
- 31 декабря — с 10:00 до 20:00.
- 1 января — с 12:00 до последнего сеанса.
ТЦ «Барс на Московском»
- 31 декабря — с 09:00 до 19:00.
- 1 января — выходной день, работает только супермаркет и кинотеатр.
Супермаркет «Барс»
- 31 декабря — с 08:00 до 22:00.
- 1 января — с 10:00 до 22:00.
Кинотеатр «Кинолюкс»
- 31 декабря — с 10:00 до 18:00.
- 1 января — с 11:00 до 23:00.
ТРЦ «Круиз»
- 31 декабря — до 18:00.
- 1 января — выходной, будут работать только развлекательные зоны и «Лента».
ТЦ «Атрон-Сити»
- 31 декабря — с 10:00 до 18:00.
- 1 января — выходной.
Супермаркеты
Гипермаркет «Глобус»
- 31 декабря — до 20:00.
- 1 января — выходной.
- 2 января — с 7:00.
Ресторан «Глобус»
- 31 декабря — до 18:00.
- 1 января — выходной.
- 2 января — с 07:30.
Гипермаркет «Ашан»
- 31 декабря — с 08:00 до 20:00.
- 1 января — выходной.
- 2 января — с 09:00 до 23:00.
Сеть гипермаркетов «Лента»
- 31 декабря — до 21:00.
- 1 января — с 10:00.
Гипермаркет «Метро»
- 31 декабря — с 07:00 до 19:00.
- 1 января — с 13:00 до 22:00.
Сеть супермаркетов «Пятерочка»
- 31 декабря — до 21:00.
- 1 января — с 13:00 до 22:00.
- В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 на 2 января круглосуточные магазины работать не будут.
Сеть гипермаркетов «Европа»
- 31 декабря — до 21:00.
- 1 января — с 12:00 до 21:00.
Сеть супермаркетов «Перекресток»
- 31 декабря — до 21:00.
- 1 января — с 12:00.
Сеть супермаркетов «Магнит»
- 31 декабря — с 8:00 до 21:00.
- 1 января — с 12:00 до 22:00.
Сеть супермаркетов «Ярче»
- 31 декабря — с 8:00 до 22:00.
- 1 января — с 14:00 до 22:00.
Сеть супермаркетов «Чижик»
- 31 декабря — с 9:00 до 19:00.
- 1 января — выходной.
Сеть магазинов «Бристоль»
- 31 декабря — с 8:00 до 22:00.
- 1 января — с 11:00 до 22:00.
Сеть магазинов «Красное&Белое»
- 31 декабря — до 22:00.
- 1 января — с 11:00.
Сеть магазинов «Дикси»
- 31 декабря — до 21:00.
- 1 января — с 11:00.
Сервис заказа продуктов «Самокат»
- 31 декабря — до 21:00.
- 1 января — с 12:00.
Сервис заказа еды и продуктов «Яндекс Еда»
- 31 декабря — до 19:00.
- 1 января — с 11:00.
