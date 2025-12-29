Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
-6°
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-12°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.70 / 78.50 30/12 18:15
Нал. EUR 93.03 / 94.50 30/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
1 час назад
228
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
4 222
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
793
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 118
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работать торгово-развлекательные центры и супермаркеты 31 декабря и первого января 2026 года.

Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работать торгово-развлекательные центры и супермаркеты 31 декабря и первого января 2026 года.

Торгово-развлекательные центры

ТРЦ «Виктория Плаза»

  • 31 декабря — с 10:00 до 20:00.

Гастромаркет PLAZA FOOD — с 10:00 до 18:00.

Кинотеатр «Формула Кино» — с 10:00 до 20:00.

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» — с 6:30 до 18:00 (зал), с 6:00 до 20:00 (окно).

  • 1 января — выходной, работают только «Ригла», «Вкусно — и точка», «Перекресток», «Страна Мадагаскария», «Формула Кино», «Читай-город», Colizeum, DNS, SpinPlaza.

ТРЦ «Премьер»

  • 31 декабря — с 10:00 до 18:00.
  • 1 января — выходной, работают с 12:00 только развлекательные зоны.

ТРЦ «Марко Молл»

  • 31 декабря — с 10:00 до 20:00.
  • 1 января — с 13:00 до 22:00.

Супермаркет «Магнит»

  • 31 декабря — с 9:00 до 22:00.
  • 1 января — с 10:00 до 22:00.

Кинокомплекс «Пять звезд»

  • 31 декабря — с 10:00 до 20:00.
  • 1 января — с 13:00 до 22:00.

ТРЦ «Малина»

  • 31 декабря — с 10:00 до 20.00.
  • 1 января — выходной день.

Кинотеатр «Кинолюкс»

  • 31 декабря — с 10:00 до 20:00.
  • 1 января — с 12:00 до последнего сеанса.

ТЦ «Барс на Московском»

  • 31 декабря — с 09:00 до 19:00.
  • 1 января — выходной день, работает только супермаркет и кинотеатр.

Супермаркет «Барс»

  • 31 декабря — с 08:00 до 22:00.
  • 1 января — с 10:00 до 22:00.

Кинотеатр «Кинолюкс»

  • 31 декабря — с 10:00 до 18:00.
  • 1 января — с 11:00 до 23:00.

ТРЦ «Круиз»

  • 31 декабря — до 18:00.
  • 1 января — выходной, будут работать только развлекательные зоны и «Лента».

ТЦ «Атрон-Сити»

  • 31 декабря — с 10:00 до 18:00.
  • 1 января — выходной.

Супермаркеты

Гипермаркет «Глобус»

  • 31 декабря — до 20:00.
  • 1 января — выходной.
  • 2 января — с 7:00.

Ресторан «Глобус»

  • 31 декабря — до 18:00.
  • 1 января — выходной.
  • 2 января — с 07:30.

Гипермаркет «Ашан»

  • 31 декабря — с 08:00 до 20:00.
  • 1 января — выходной.
  • 2 января — с 09:00 до 23:00.

Сеть гипермаркетов «Лента»

  • 31 декабря — до 21:00.
  • 1 января — с 10:00.

Гипермаркет «Метро»

  • 31 декабря — с 07:00 до 19:00.
  • 1 января — с 13:00 до 22:00.

Сеть супермаркетов «Пятерочка»

  • 31 декабря — до 21:00.
  • 1 января — с 13:00 до 22:00.
  • В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 на 2 января круглосуточные магазины работать не будут.

Сеть гипермаркетов «Европа»

  • 31 декабря — до 21:00.
  • 1 января — с 12:00 до 21:00.

Сеть супермаркетов «Перекресток»

  • 31 декабря — до 21:00.
  • 1 января — с 12:00.

Сеть супермаркетов «Магнит»

  • 31 декабря — с 8:00 до 21:00.
  • 1 января — с 12:00 до 22:00.

Сеть супермаркетов «Ярче»

  • 31 декабря — с 8:00 до 22:00.
  • 1 января — с 14:00 до 22:00.

Сеть супермаркетов «Чижик»

  • 31 декабря — с 9:00 до 19:00.
  • 1 января — выходной.

Сеть магазинов «Бристоль»

  • 31 декабря — с 8:00 до 22:00.
  • 1 января — с 11:00 до 22:00.

Сеть магазинов «Красное&Белое»

  • 31 декабря — до 22:00.
  • 1 января — с 11:00.

Сеть магазинов «Дикси»

  • 31 декабря — до 21:00.
  • 1 января — с 11:00.

Сервис заказа продуктов «Самокат»

  • 31 декабря — до 21:00.
  • 1 января — с 12:00.

Сервис заказа еды и продуктов «Яндекс Еда»

  • 31 декабря — до 19:00.
  • 1 января — с 11:00.