Скончался рязанский видеограф Иван Ушатиков, который боролся с раком печени
Ему было 34 года. Рязанец вел Telegram-канал о своей болезни. Иван учил не унывать, честно рассказывал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и о взаимопомощи.
