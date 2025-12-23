Скончался рязанский видеограф Иван Ушатиков, который боролся с раком печени

Ему было 34 года. Рязанец вел Telegram-канал о своей болезни. Иван учил не унывать, честно рассказывал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и о взаимопомощи.

Скончался рязанский видеограф Иван Ушатиков, который боролся с раком печени. Об этом сообщила его жена в соцсетях.

