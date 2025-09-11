Скончался профессор РГУ Евгений Иванов
Мужчина скончался 11 сентября. Ему было 72 года. Евгений Иванов скончался после продолжительной болезни. В РГУ Иванов работал с 2000 по 2023 год в должностях профессора кафедры ботаники и экологии, заведующего кафедрой ботаники, заведующего кафедрой ботаники, генетики и агробиологии, в последние годы работал профессором кафедры географии, экологии и природопользования, являлся членом ученого совета вуза, действующим членом Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию.
Скончался профессор РГУ Евгений Иванов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Мужчина скончался 11 сентября. Ему было 72 года. Евгений Иванов скончался после продолжительной болезни.
В РГУ Иванов работал с 2000 по 2023 год в должностях профессора кафедры ботаники и экологии, заведующего кафедрой ботаники, заведующего кафедрой ботаники, генетики и агробиологии, в последние годы работал профессором кафедры географии, экологии и природопользования, являлся членом ученого совета вуза, действующим членом Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию.