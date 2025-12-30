Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Праздничный репортаж из рязанских магазинов

А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи? Если нет, то вы один из немногих в Рязани людей, который сейчас находится не в магазине. Журналист РЗН. Инфо решила проверить обстановку в двух популярных торговых точках — «Пятерочке» и «Глобусе».

«Виталя, я забыла рис на крабовый», — сказала девушка в «Глобусе» уже около кассы.

Покупок у семьи было много, все товары уже лежали на ленте. Мужчине пришлось идти за рисом быстрым шагом.

Совсем недалеко от пары рязанцев стояла семья с двумя детьми. Родители пытались успокоить младшего ребенка — тот плакал, потому что хотел мандарины, но те уже были дома. Безуспешные попытки успокоить ребенка закончились тем, что пару мандаринов все же купили.

Осталось только докупить кое-что

Трое из рязанцев, с которыми удалось поговорить в «Пятерочке» корреспонденту РЗН. Инфо, поделились, что все основные покупки сделали уже вчера. Сейчас они докупают скоропортящееся. Они отметили, что легче сделать это в маленьком магазине у дома, чем в больших торговых точках типа «Глобуса», «Ленты» или «Ашана».

Рязанцев в «Пятерочке» много. В магазине днем 30 декабря были открыты две кассы, а также были заняты четыре кассы самообслуживания. Тем не менее очередь все равно была, но двигалась быстро.

В этой же точке был привоз мандаринов, их корреспондент сфотографировала для публикации «Как подорожал новогодний стол в Рязани за год» — число коробок с цитрусовыми сильно сократилось. Также на полках оставалось мало новогодних подарков и наборов, включая посуду и наборы с гелями для душа. Детские сладкие подарки еще были в наличии.

Рыбный, овощной и алкогольный отделы — самые популярные

Уже на подъезде к «Глобусу» было очевидно, что там находится большое количество людей. Начиная с пересечения улиц Тимакова и Новоселов, началась пробка. Еле двигаясь, в ней автобус задержался на 30 минут.

Также обычно по будням около ТЦ на парковке совсем немного машин. 30 декабря свободных мест для автомобилей было мало.

«Уважаемые покупатели, для оплаты покупок пройдите к середине линии касс, кассы более свободны», — сказали по громкоговорителю.

Все кассы были открыты, очередь двигалась быстро, но в начале линии было больше людей. Одними из самых популярных отделов для рязанцев был рыбный и мясной.

В колбасно-сырном образовалось настоящее столпотворение.

Также много мужчин выбирали алкоголь. А вот рядом со стойкой с мандаринами было не очень много людей.

«Мандарины мы купим дешевле. 200 рублей — это слишком дорого», — сказала рязанка мужу, когда они проходили мимо.

Кассир рассказала корреспонденту, что 30 декабря не самый загруженный день, ощутимо больше покупателей будет днем 31 декабря. В топе самых приобретаемых продуктов в предновогодний день, который она смогла вспомнить, — багет.