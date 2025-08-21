Скончался первый директор музея-заповедника Сергея Есенина Владимир Астахов
Ему было 90 лет. Он возглавлял музей с 1970 по 1995 годы. При его непосредственном участии восстанавливались мемориальные объекты: дом родителей великого поэта, усадьба помещицы Лидии Ивановны Кашиной, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, Константиновская школа, где учился будущий поэт.
Владимир Астахов был автором изданий, популяризирующих жизненный и творческий путь Есенина, деятельность музея, известных далеко за пределами Рязани.