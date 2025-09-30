В Рязани умер заслуженный работник физкультуры и спорта РФ Александр Крепышев

В Рязани умер заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, многолетний руководитель кафедры физического воспитания РГРТУ имени В. Ф. Уткина Александр Крепышев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Он 32 года возглавлял кафедру физического воспитания РГРТУ, подготовил десятки мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта, судей всероссийской категории.

Александр Крепышев был мастером спорта СССР по лыжным гонкам, чемпионом России по полиатлону, судьей международной категории. Два года занимал должность старшего тренера сборной команды России по полиатлону. Его заслуги отмечены многочисленными государственными и региональными наградами.

Александр Крепышев внес огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в РГРТУ, регионе и стране.

В 2013 году он стал факелоносцем Эстафеты Олимпийского огня в Рязанской области.

Фото взято из Telegram-канала РГРТУ