Василия Галахова не стало на 100-м году жизни. Родился 21 января 1926 года в селе Агламазово Кораблинского района. На войне он оказался после призыва в армию, когда рязанцу было 17 лет. Воевал в Манчжурии против японских империалистов. За мужество и самоотверженность при защите Родины награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. «и другими наградами.

В Рязанской области скончался ветеран Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице ВКонтакте написала глава скопинской администрации Ирина Ланина.

Василий Александрович после войны работал в совхозе, закончил Новомосковский строительный техникум и попал по распределению в Скопин, где и трудился всю жизнь.

Фото: страница Ирины Ланиной ВКонтакте.