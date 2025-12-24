В Рязани скончался протоиерей Димитрий Галичников

Священнослужителя не стало 23 декабря. Ему было 55 лет. «Батюшка нес пастырское служение в течение 30 лет, будучи рукоположен в сан диакона и затем иерея в 1995 году. Многие годы отец Димитрий был настоятелем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы города Рязани, заботился о возрождении этой святыни, поруганной в ХХ веке. Последним местом служения отца Димитрия стал храм Рождества Пресвятой Богородицы села Глебово», — отметили в некрологе. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выразил свои соболезнования родным Галичникова.