Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на продукты

Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазинам в поисках свежей селедки, мандаринов, икры, соленых огурцов… Корреспондент РЗН. Инфо решила подсчитать, во сколько продукты для новогодней ночи обойдутся рязанцу и сравнить стоимость праздничной продуктовой корзины 2024 и 2025 годов.

Оливье

Для главного новогоднего салата на четверых человек потребуется около 300 граммов картошки, 3-5 яиц, и по 200 граммов моркови и колбасы. Такой набор обойдется примерно в 269 рублей.

Банка консервированного горошка в популярном магазине стоит 85 рублей. Соленые маринованные огурцы обойдутся в 210 рублей по скидке магазина. В итоге затраты рязанца на оливье составят 564 рубля, в прошлом году средняя стоимость салата с теми же продуктами и граммовками обходилась в 576 рублей.

Селедка под шубой

Еще один традиционный салат, который на новогодний стол готовят практически в каждой российской семье. Для него понадобится 400 граммов свеклы, примерно 200 граммов картофеля, 2-4 яйца, около 200 граммов моркови, 50 граммов лука, и также 200-300 граммов филе сельди.

За 400 граммов селедки рязанцу придется отдать 340 рублей. Однако на полках магазина не оказалось сырой свёклы, ее можно заменить уже вареной и очищенной — упаковка объемом 500 грамм стоит 130 рублей.

Вкупе с остальными ингредиентами для салата рязанец потратит — 539 рублей. В прошлом году салат «селедка под шубой» со скумбрией, но с сырой свёклой на четверых человек стоила 450 рублей.

Бутерброды с икрой

В качестве хлеба для бутербродов с икрой возьмем недорогой багет за 25 рублей, сливочное масло в среднем стоит 255 рублей, самая дешевая красная икра обойдется рязанцу в 599 рублей за 95 грамм. Для того, чтобы на столе получилось больше пяти бутербродов, потребуется взять как минимум две банки. Таким образом деликатес на столе обойдется в 1 480 рублей.

В 2024 году бутерброды с икрой стоили 2 300 рублей, так как банка икры стоила целую тысячу рублей, а не 600.

Фруктовая корзина

Какой Новый год без фруктовой корзины? Покупаем фрукты по килограмму: турецкие мандарины (138 рублей), два вида яблок (150 рублей), бананы (121 рубль), апельсины (189 рублей); ананас обойдётся в 590 рублей. Итого фруктовая корзина из фруктов будет стоить 1 217 рублей. Вместе с экзотикой — киви и манго 1,5 тысячи рублей.

Сырная и мясная нарезки, морепродукты

Ценник на консервированную кукурузу — 130 рублей. 600 миллилитров майонеза для двух салатов в среднем стоит 170 рублей, сырная (несколько сортов) и мясная нарезки (сыровяленая говядина с пряностями и салями) обойдется примерно в тысячу рублей.

Обычные креветки продаются за 589 рублей (300 граммов), пачка королевских — 1 199 рублей (1кг), утка с яблоками для запекания в духовке стоит 380 рублей за килограмм, можно также купить готовый холодец за 200 рублей.

Так же как и в прошлогоднем материале, мы не посчитали соки и алкогольные напитки. Если отмечать праздник с двумя традиционными салатами, фруктовой, сырной и мясной нарезками, на горячее взять утку, а из деликатесов приготовить к столу бутерброды с икрой и креветки, то Новый год в Рязани обойдется горожанам в 7 500 рублей. В 2024 году тот же набор продуктов (в качестве горячего блюда мы считали говядину, а не утку, так выходило дешевле) обошелся в те же 7 500 рублей.

Учитывая то, что обычно новогодний стол не ограничивается двумя салатами и нарезкой, цена за него точно дойдет, а может и превысит 10 тысяч рублей, которые насчитали РИА Новости в середине декабря.