Скончался рязанский фотожурналист Юрий Дьяконов

Погибшему было 87 лет. Мужчина более 30 лет работал в ТАСС. В 2021 году в Доме печати прошла его фотовыставка «Слепки времени». Экспозицию провело региональное отделение Союза журналистов России. Прощание с Юрием Дьяконовым пройдет 27 мая в Доме печати с 10.30 до 11.00.

Скончался рязанский фотожурналист Юрий Дьяконов. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

Погибшему было 87 лет. Мужчина более 30 лет работал в ТАСС. В 2021 году в Доме печати прошла его фотовыставка «Слепки времени». Экспозицию провело региональное отделение Союза журналистов России.

Прощание с Юрием Дьяконовым пройдет 27 мая в Доме печати с 10.30 до 11.00.

Фото: Димитрий Соколов/"Рязанские ведомости"