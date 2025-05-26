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Скончался рязанский фотожурналист Юрий Дьяконов
Погибшему было 87 лет. Мужчина более 30 лет работал в ТАСС. В 2021 году в Доме печати прошла его фотовыставка «Слепки времени». Экспозицию провело региональное отделение Союза журналистов России. Прощание с Юрием Дьяконовым пройдет 27 мая в Доме печати с 10.30 до 11.00.

Скончался рязанский фотожурналист Юрий Дьяконов. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

Погибшему было 87 лет. Мужчина более 30 лет работал в ТАСС. В 2021 году в Доме печати прошла его фотовыставка «Слепки времени». Экспозицию провело региональное отделение Союза журналистов России.

Прощание с Юрием Дьяконовым пройдет 27 мая в Доме печати с 10.30 до 11.00.

Фото: Димитрий Соколов/"Рязанские ведомости"