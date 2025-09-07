Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
22°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 79.50 / 84.10 07/09 07:00
Нал. EUR 93.00 / 96.90 07/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
791
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 396
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 194
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани простились с врачом-педиатром
Кямиля Борисова ушла из жизни 2 сентября. Причина смерти не указана. Врачом-педиатром в консультативно-диагностическом центре ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой она проработала более 30 лет. С 1995 по 2015 годы Кямиля Борисова вела школу молодой матери. С 1995 года была главным внештатным специалистом по профилактической работе с детьми. Кямиля Борисова награждена Почетными грамотами министерства здравоохранения Рязанской области, Почетной грамотой губернатора в 2012 году. В 2014 году распоряжением главы региона занесена на Доску почета Рязанской области.

В Рязани скончалась врач-педиатр консультативно-диагностического центра ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой Кямиля Борисова. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Кямиля Борисова ушла из жизни 2 сентября. Причина смерти не указана.

Врачом-педиатром в консультативно-диагностическом центре ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой она проработала более 30 лет.

С 1995 по 2015 годы Кямиля Борисова вела школу молодой матери. С 1995 года была главным внештатным специалистом по профилактической работе с детьми.

Кямиля Борисова награждена Почетными грамотами министерства здравоохранения Рязанской области, Почетной грамотой губернатора в 2012 году. В 2014 году распоряжением главы региона занесена на Доску почета Рязанской области.

Фото: группа ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой в «ВК»