В Рязани простились с врачом-педиатром

В Рязани скончалась врач-педиатр консультативно-диагностического центра ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой Кямиля Борисова. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Кямиля Борисова ушла из жизни 2 сентября. Причина смерти не указана.

Врачом-педиатром в консультативно-диагностическом центре ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой она проработала более 30 лет.

С 1995 по 2015 годы Кямиля Борисова вела школу молодой матери. С 1995 года была главным внештатным специалистом по профилактической работе с детьми.

Кямиля Борисова награждена Почетными грамотами министерства здравоохранения Рязанской области, Почетной грамотой губернатора в 2012 году. В 2014 году распоряжением главы региона занесена на Доску почета Рязанской области.

