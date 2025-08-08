Скончался основатель рязанского женского футбольного клуба Владимир Сапунов

Сапунов родился и вырос в Рязани. Участвовал в боевых действиях в Афганистане. После службы занялся бизнесом и был президентом строительно-финансовой компании «марсель». В 1996 году Сапунов создал женский профессиональный футбольный клуб, носящий то же имя, что и его компания. В разные годы клуб носил такие названия, как «Марсель#ВДВ», «Рязань#ВДВ», «Рязань#ТНК». В 1998 году клуб стал обладателем Кубка страны, а в 1999—2000 годах становился чемпионом России.

Скончался основатель рязанского женского футбольного клуба Владимир Сапунов. Об этом сообщает РИА « МедиаРязань ».

