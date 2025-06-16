В Рязани скончался врач ОКБ имени Семашко Владислав Ильинский

Мужчина скоропостижно скончался 13 июня. Ильинский около 30 лет работал в клинике врачом-оториноларингологом. «Всю свою жизнь Владислав Эдуардович посвятил нашей больнице, где трудился почти 30 лет. Коллектив ОКБ имени Н. А. Семашко выражает глубокие соболезнования родным и близким Владислава Эдуардовича. Светлая память об этом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории нашей больницы», — отметили в некрологе.