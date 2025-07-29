В Рязанской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны Александра Тимошина

Тимошина была последней участницей войны в Рязанском районе. Она также являлась ветераном железнодорожной станции «Лесок», почетным жителем Рязанского района. «Александра Михайловна родилась и всю жизнь прожила в Рязанском районе. Осенью 1942 ее призвали на фронт и распределили в 5-ю парковую роту 78-го инженерно-аэродромного батальона. Шаг за шагом вместе с товарищами она приближала Великую Победу. Домой девушка вернулась только 18 августа 1945 года, накануне своего дня рождения.. После войны Александра Михайловна более 20 лет проработала дежурным стрелочного поста на железнодорожной станции. Стала прекрасной мамой и заботливой бабушкой», — отметили в администрации.