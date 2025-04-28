В Рязани скончалась заслуженный врач России

Людмила Лопухова родилась в 1942 году. В 1967 году она закончила Рязанский медицинский институт имени И. П. Павлова. Работе в БСМП она отдала 35 лет, с 1976 по 2011 годы. Людмила Афанасьевна для диагностики и лечения больных внедряла новые методы медицинской науки. С 1980 года она являлась главным внештатным кардиологом г. Рязани. Людмила Афанасьевна награждена орденом «Дружба народов» и медалью «Ветеран труда», многими Почетными грамотами. Ей присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

Скончалась бывшая заведующая кардиоотделением рязанской БСМП. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Людмила Лопухова родилась в 1942 году. В 1967 году она закончила Рязанский медицинский институт имени И. П. Павлова. Работе в БСМП она отдала 35 лет, с 1976 по 2011 годы.

Людмила Афанасьевна для диагностики и лечения больных внедряла новые методы медицинской науки. Так, в практику работы кардиологического отделения были внедрены новые на то время методики исследования свертывающей системы крови, интегральная реография, велоэргометрия, кардиолазер Лента — МТ и многое другое.

С 1980 года она являлась главным внештатным кардиологом г. Рязани.

Людмила Афанасьевна награждена орденом «Дружба народов» и медалью «Ветеран труда», многими Почетными грамотами. Ей присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

Фото: группа БСМП ВКонтакте.