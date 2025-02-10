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Скончался актер рязанского ТЮЗа Виктор Шульц
Прощание с артистом состоится в театре 12 февраля.

Скончался актер рязанского ТЮЗа Виктор Шульц. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Почти 45 лет он прослужил в Театре на Соборной. Награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Обладатель специальной премии Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ „За служение искусству театра“», — отметили в некрологе.

Прощание с артистом состоится в театре 12 февраля. Время будет объявлено дополнительно.