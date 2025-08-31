Скончался клирик Рязанской епархии протоиерей Виктор Бородовицын
Протоиерей Виктор Бородовицын скончался на 63-м году жизни в ночь на 31 августа после тяжелой продолжительной болезни. Его путь служения начался в 1986 году. В 1990 году окончил Московскую духовную академию. Многие годы был настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района. О времени и месте отпевания протоиерея Виктора Бородовицына сообщат позже.
Фото взято с официального сайта Рязанской епархии