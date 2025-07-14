Скончалась акушер-гинеколог Рязанского перинатального центра Тамара Шевлякова

Отмечается, что в перинатальном центре женщина работала с 2011 года. В 2024-м она завершила клиническую практику и ушла в научную и преподавательскую деятельность. Прощание состоится 16 июля около Перинатального центра 10:15—10:30.