Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
25°
Пнд, 21
24°
Втр, 22
23°
ЦБ USD 78.31 0.12 19/07
ЦБ EUR 91.08 0.11 19/07
Нал. USD 78.51 / 79.00 19/07 08:00
Нал. EUR 91.71 / 92.00 19/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
3 412
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 553
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 528
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани скончался преподаватель РГУ
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики Дмитрий Морин скончался 19 июля. Ему было 83 года. Морин работал в РГУ с 1971 года. Отпевание и прощание пройдет 22 июля в 12 часов в Вознесенском храме.

В Рязани скончался преподаватель РГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики Дмитрий Морин скончался 19 июля.

Ему было 83 года. Морин работал в РГУ с 1971 года.

Отпевание и прощание пройдет 22 июля в 12 часов в Вознесенском храме.