В Рязани скончался преподаватель РГУ

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики Дмитрий Морин скончался 19 июля. Ему было 83 года. Морин работал в РГУ с 1971 года. Отпевание и прощание пройдет 22 июля в 12 часов в Вознесенском храме.

В Рязани скончался преподаватель РГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики Дмитрий Морин скончался 19 июля.

Ему было 83 года. Морин работал в РГУ с 1971 года.

Отпевание и прощание пройдет 22 июля в 12 часов в Вознесенском храме.