В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной войны

В 1943 году его призвали в армию. Иван Русаков стал курсантом Южно-Уральского пулеметного училища. После учебной подготовки в звании младшего сержанта его назначили командиром отделения в запасном полку на железнодорожной станции Алкино в Республике Башкортостан, где готовил солдат к отправке на фронт. В августе 1944 года Ивана Русакова отобрали в личный состав 100-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 98-й гвардейской дивизии ВДВ. В декабре дивизию отправили на фронт. Иван Русаков стал командиром орудийного расчета, воевал в Венгрии и Австрии. Победу встретил в Чехословакии.

В Рязани скончался почетный гражданин города Рязани, ветеран Великой Отечественной войны Иван Русаков. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Иван Русаков ушел из жизни 3 декабря.

Иван Русаков служил в 98-й гвардейской дивизии ВДВ до 1950 года. После возвращения с фронта получил юридическое образование и был избран народным судьей Пителинского района.

Позже работал в Рязанском областном суде, заведующим юридическим бюро на заводе «Красное знамя». 27 лет трудился в рязанской коллегии адвокатов. Получил две похвальные грамоты от министра юстиции СССР и министра юстиции России.

Иван Русаков награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», а также юбилейными медалями.