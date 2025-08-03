Скончалась рязанская врач и журналист Ия Кириллова

Ия Кириллова была матерью главного редактора «Рязанской областной газеты». 87-летняя женщина ушла из жизни 2 августа. По данным газеты, она более 50 лет проработала в БСМП, была заведующей отделением неотложной терапии. С 2000 года Ия Кириллова вела рубрику «Православие» в газете «Вечерняя Рязань», с 2012 года — в газете «Областная Рязанская Газета». Прощание с рязанкой состоится во вторник, 5 августа в 10:00 в Николо-Ямском храме.

Скончалась рязанская врач и журналист Ия Кириллова. Об этом 3 августа сообщили ее коллеги из «Рязанской областной газеты».

Ия Кириллова была матерью главного редактора «Рязанской областной газеты». 87-летняя женщина ушла из жизни 2 августа. По данным газеты, она более 50 лет проработала в БСМП, была заведующей отделением неотложной терапии.

С 2000 года Ия Кириллова вела рубрику «Православие» в газете «Вечерняя Рязань», с 2012 года — в газете «Областная Рязанская Газета».

«Высоко духовный и верующий человек. Много времени посвятила изучению старообрядчества. В 2010 году вышла ее книга „Под покровом Божией Матери“ к 100-летию со дня освящения старообрядческого храма в честь Успения Божией Матери в Рязани», — написано на сайте газеты.

Прощание с рязанкой состоится во вторник, 5 августа в 10:00 в Николо-Ямском храме.